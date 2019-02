© AFP

De Richard Creagan, senges Zeechen demokratesche Politiker, Member vum Hawaii House of Representatives an Dokter, huet elo am Parlament proposéiert, fir de Mindestalter, fir dierfen Zigaretten ze kafen, lues a lues eropzesetzen. Säin Zil ass et, datt no 2024 nach just Leit dierfen Zigarette kafen, déi méi al si wéi 100 Joer.Domadder wëll den Dokter den "déidlechste Produit an der Geschicht vun der Mënschheet" bekämpfen. Op Hawaii dierf all Persoun, déi iwwer 21 Joer huet, Zigarette kafen.An den USA sinn Zigaretten eng vun den Haaptursaache fir vermeidbar Krankheeten an Doudesfäll. Ronn eng hallef Millioun Mënsche stierwen an den USA un de Suitte vum Fëmmen.