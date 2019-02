© Pixabay



Jonggesellinnen a Jonggesellen, wëllt Dir och eng Plaz am Single Bus?

Wat musst Dir dofir maachen?

Schéckt einfach eng SMS mam Stéchwuert "single" an Ären Numm op de 62468 fir 50 Cent

de Message a sidd mat dobäi.



RTL sicht 10 Kandidatinnen an 10 Kandidaten, déi oppe sinn, eppes Neies ze testen. Mam Single-Bus geet et de 14. Februar fir all Plat bei een anere Restaurant. Virdru stelle mer déi eenzel Kandidate kuerz um Radio vir.Léift geet jo bekanntlech duerch de Mo. Vältesdag am Bus mat lauter Singele versprécht deemno en onvergiesslechen Owend ze ginn a vläicht fannt och Dir do Är perséinlech Kiischt fir op de Kuch.