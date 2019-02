Hannert de Kulisse vum Munnerefer Casino (06.02.2019) Wie sinn déi Leit, déi sech fir de Beruff vum Croupier begeeschteren? Wat mécht ee gudde Croupier aus? A wéi funktionéiert eigentlech de Casino?

Mir huelen Iech mat an eng vun de gréisste Glécksspill-Institutiounen am Land. De 16. Abrëll 1983, also viru ronn 35 Jore sinn d'Diere vum Casino 2000 zu Munneref eng éischte Kéier opgaangen.

All Joer fannen eng 510.000 Visiteuren de Wee dohinner an déi generéieren e Benefice vu 40 Milliounen Euro d'Joer. Domat ass de Casino zu Munneref eng vun de gréissten Institutiounen am Glécksspill an der Groussregioun.

Mä wéi funktionéiert de Casino eigentlech dagdeeglech? Wéi ee Business-Modell stécht derhannert? Mir huelen Iech mat an d'Kulisse vun dësem Haus a weisen Iech och, wéi d'Aarbecht vun engem Croupier ausgesäit. De Luigi Tricarico schafft nämlech schonn zanter 30 Joren do, ass quasi nieft dem Casino grouss ginn an huet d'Faszinatioun fir de Beruff bis haut net verluer. Ma do derhannert stécht wäit méi ewéi just Kaarten ausdeelen.