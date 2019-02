© Pixabay

Wéi d'Police en Donneschdeg matgedeelt huet, souzen de Papp, d'Mamm an de Bouf e Mëttwoch am spéiden Owend noeneen alkoholiséiert hannert dem Steier vum Familljewon an der Géigend vun der Veltins Arena nom Match tëscht FC Schalke a Fortuna Düsseldorf. Schalke hat do mat 4:1 gewonnen.



Um Wee bei d'Sortie vum Parking huet fir d'éischt emol den 49 Joer ale Papp sech hannert d'Steier getraut, huet dunn awer sengem Bouf vun 19 Joer d'Fueren iwwerlooss. Ma och deen hat Problemer, sou datt um Enn déi 48 Joer al Mamm hiert Gléck versicht huet.



D'Police huet den Auto gestoppt, aus deem et nawell staark no Alkohol gericht huet. Beim Otemtest koum eraus, dass de Papp 1,42 Promill hat, d'Mamm 0,74 an de Jong, deen de Permis als Ufänger just op Prouf hat, 0,42. D'Famill dierf sech elo op eng säfteg Strof gefaasst maachen.