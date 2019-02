© AFP (Archiv)

Wie seng Roserei op d'Exfrëndin oder den Exkolleg wëll erausloossen, kritt am "El Paso Zoo" dofir déi perfekt Méiglechkeet. Et gëtt een enger Kackelack den Numm vum Ex an déi gëtt dann op Vältesdag un d'Erdmännercher verfiddert. Déi friessen d'Kackelacken immens gären, esou ze soen als klenge Snack.

Déi ganz Aktioun nennt sech "Quit Bugging me" an et kann ee déi ganz Aktioun souguer via Facebook live nokucken. Da gëtt och de ganzen Terrain vun den Erdmännercher schéin dekoréiert an all d'Nimm vun den Exe ginn opgehaangen.