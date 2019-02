X

Et war ewell déi 51. Oplo vum Ëmzuch am Virfeld vu Vältesdag de 14. Februar.

De Message vun dëser Editioun: "Save the Florists! Let the Flowers Retörn!". E Message, geriicht un de Beruff, deen um Ausstierwen ass. Eng Etüd, déi sech op den E-Commerce-Center Köln berifft, huet confirméiert, dass bis 2020 een Drëttel vum stationären Eenzelhandel verschwanne kéint. 2015 goufen et hei am Land nach 89 Blummebutteker, bis 2020 wieren et just nach 59.



De Motto ass deemno un de Superjemp ugehaucht, well e Vältesdag ouni Blummen ass wéi e Superjemp ouni Kachkéis. Ma et sollt een net nëmmen op dësem speziellen Dag de Rettungsschierm iwwer d'Fleuristen halen, mä 365 Deeg am Joer.





D'Bouqueten, déi dëst Joer an der RTL City um Kierchbierg verdeelt goufen waren dës Kéier eng RTL-Editioun mat rouden a wäisse Rousen a goufe vum Valentinchen a vum Valentin 2019 verdeelt. Valentinche war dëst Joer d'Sophie Duprel an de Lou Sadler war de Valentin.



Weider Statioune vum Cortège am rouden Doppeldecker-Bus waren: d'Chambre d'Agriculture, de Bureau de la Chambre des Députés, de Conseil de Gouvernement, de Ministère de l'Agriculture, d'Chambre des Métiers an d'Fédération des Artisans an de Stater Gemengerot.

Den Ëmzuch gouf geleet vum Tom Bendels an dem Mike Meijas-Loconte vun de Jonkgäertner. Derbäi natierlech och de President vun der Federatioun, den Ernest Brandenburger, d'Vizepresidentin Conny Van de Sluis an den Éierepresident Niki Kirsch.