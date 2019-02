Och zu Lëtzebuerg sichen ëmmer méi Leit e Partner iwwer Online-Plattformen oder Dating-Apps um Handy. Ma leider sinn och vill Onéierlecher am Internet ënnerwee a probéieren, hir nei Bekanntschaften ze beducksen a vun hinne Suen ze kréien.



Dofir soll ee beim virtuelle Flirten oppassen, wat ee wiem erzielt a wéi eng Fotoen ee verëffentlecht. Am Kontakt mat enger neier Bekanntschaft sollt een eng gesond Skepsis un de Dag leeën a méiglechst séier de perséinleche Kontakt sichen, a sief et nëmme per Kamera.



Ass een net sécher oder ass een éiere scho beduckst ginn, kann ee sech un d'Helpline vu BeeSecure wenden.