D’an desinn d'Prënzekoppel an der Tréierer Fuesent. Et ass déi éischte Kéier, dass Lëtzebuerger dës ganz wichteg Missioun iwwerholl hunn. Si goufen den 12. Januar op enger grousser Gala gekréint, an absolvéieren an dëse Wochen iwwer 400 offiziell Rendez-vousen. Héichpunkt ass natierlech de Weekend tëscht Altweiber a Fuesméindeg. Wéi gëtt e Prënz a Prinzessin a wat genee ass hir Missioun?

D’Jessica Merenz an de Mathieu Dubois ware mat hiren zwee Kanner Kali a Liam wärend engem Joer op Weltrees. Si hu 15 Länner besicht an hunn an 90 verschiddene Better geschlof. Wat hu si alles erlieft a wéi schwéier war et fir erëm zeréck an den normalen Alldag ze kommen?