E Freideg gouf zu New York d'Fashion Week lancéiert an et zeechne sech nei Trends of, déi engem direkt an d'A stiechen.

Den Defilé vu Chromat © AFP

Den Ufank vun der New York Fashion Week huet den Tom Ford gemaach mat groussen Hitt, vill Konschtpelz an engem Stil aus de 70er. En hätt sech bei dëser Editioun wëlle méi zeréckhalen, sou den Designer, mat méi doucer, net aggressiver Eleganz an einfache Silhouetten - als bewosste Géigesaz zu den onrouegen Zäiten an den USA.Ganz op richtege Pelz gouf allerdéngs net verzicht, ma et soll sech ëm e Nieweprodukt handelen, dat heescht, et goufe just Deeler vun engem Déier verwäert, dat fir d'Liewensmëttelproduktioun geschluecht gouf. Et dierf ee sech awer schonn drop astellen, dass den Designer komplett wäert op déieresch Produite verzichten, hie lieft zanter Kuerzem vegan.

Et ass eng Moud, déi all Fra am Alldag tatsächlech undoe kann, näischt Geckeges an de Faarwe Flieder, Fläschegréng a Moschter, dat een alles mateneee kombinéeire kann. Highlight a Markenzeechen natierlech awer nees d'Poschen.No senger grousser Jubiläumsparty am Central Park huet de Ralph Lauren dës Kéier méi en intime Kader fir d'Presentatioun vu senger Kollektioun gewielt. D'Preparatioune waren dofir awer net manner opwenneg, seng Boutique op der Madison Avenue gouf nämlech an de "Ralph's Coffee" verwandelt. Zerwéiert goufe wärend der Show Mini-Croissanten an Eewäiss-Omelett.An dee Kader huet och bei seng edel Kollektioun gepasst, Jackette mat gëllene Knäpp, Palazzo-Boxen, e wäisse fléissenden Jumpsuit mat engem gëllene Rimm, vill Metallic-Lieder an en extravagante Glitzer-Rack mat vill Decolleté, dee vu sengem aktuelle Liblingsmodel Bella Hadid gedroe gouf.Eng Mark huet awer besonnesch an d'A gestach: D'Beachwear-Kollektioun vu Chromat, déi eréischt zanter 2010 mat dobäi ass. D'Designerin Becca McCharen-Tran ass bekannt fir hir Biodiversitéit an innovativ Iddien. Dass do och nach Transgender-Modelle matlafen a Fraen mat méi ronne Formen, passt genee an d'Konzept mam Titel "Climatique". Mailloten aus Lycra, bei deenen Iwwerreschter vu Fëschernetzer verschafft goufen oder aus Algen hiergestallt goufen, kréinen dat Ganzt nach.Wärend der Show huet sech ëmmer méi de Message hannendrun erauskristalliséiert. D'Modelle si mat Accessoiren aus Plastik iwwert de Catwalk getrëppelt, dat op d'Pollutioun vun eise Mierer soll opmierksam maachen.