© AFP

No laangem Iwwerleeën huet de Mann vun der Queen Elizabeth II. d'Decisioun geholl säi Permis ofzeginn, sou de Buckhingham Palace an enger kuerzer Erklärung. Den Accident gëtt weider strofrechtlech ënnersicht.Mëtt Januar war de Prënz Philip an der Géigend vum Schlass Sandringham zu Norflok an een aneren Auto gerannt, wéi hie mat senger Jeep aus enger Säitestrooss op eng Haaptstrooss ofbéie wollt. D'Bäifuererin am anere Won hat sech d'Handgelenk gebrach, eng zweet Fra gouf un de Knéie blesséiert. Hiren 9 Méint ale Puppelchen, deen hannen am Auto an engem Kannersëtz souz, gouf net verwonnt.

De Land Rover vum Prënz ass op d'Chauffersäit getippt an déi viischt Fënster ass dobäi zu Broch gaang. Den Herzog vun Edinburgh gouf net verwonnt, hätt awer ënner Schock gestan. Knapp 2 Deeg nom Accident gouf de Mann vun der Queen ouni Gurt hannert dem Steier erwëscht a krut vun der Police eng Ruge.



D'Police vun Norfolk huet confirméiert, dass de Prënz Philip hinnen de Führerschäin iwwerreecht huet. Bei der Enquête vum Accident wäert dëst berécksiichtegt ginn, woubäi de Prënz wuel net mat rechtleche Konsequenze rechne muss.



RTL: Prënz Philip huet sech bei den Affer vum Accident entschëllegt



An d'Kritik war de Prënz awer och geroden, well hie sech net bei der blesséierter Fra entschëllegt a sech eréischt 2 Woche duerno schrëftlech bei hir zu Wuert gemellt hat, nodeems d'Press dëst schonn opgegraff hat. Den Accident hat a Groussbritannien awer och eng Debatt iwwer d'Fuerfäegkeete vun eelere Leit ausgeléist. A Groussbritannien kënne Leit vu 70 Joer u mat engem einfache Selbstaschätzungstest hire Permis erneieren. Offiziellen Donnéeën no hunn iwwer 100.000 Mënschen iwwer 90 nach eng Fuererlaabnis.



RTL NEWS: Accident vum britesche Prënz Philip suergt fir hëtzeg Debatten