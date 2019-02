Déi eng hunn et gär romantesch, mat Käerzen, Rousen a guddem Iessen. Fir déi aner ass et een Dag wéi all aneren och.

Vältesdag ass fir d'Fleuristen ee vun deene wichtegsten Deeg am Joer. Wéi all Joers organiséieren déi Lëtzebuerger Fleuristen an deem Kader een Ëmzuch. Dëst Joer mam Motto "Save the florists".



Sou wëlle si op hir Problemer opmierksam maachen. Wat genau hu si fir Problemer? Wéi gi si domat ëm a schenke sech d'Leit hautdesdaags iwwerhaapt nach Blummen? Mir waren op Besuch bei zwee Fleuristen an hu si bei der Preparatioun fir Vältesdag begleet.