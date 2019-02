© RTL Grafik

Laanglaf oder Descente, Schi oder Snowboard, e gemittleche Téi an der Hütt oder feieren um Après-Ski... ganz egal wat Dir maacht, mir wëllen et gesinn.Eng witzeg Moment-Opnam, Spaass am Schnéi, eenzegaartege Bierg-Feeling oder e wonnerschéine Sonnenënnergang iwwert de Koppen - dat sinn déi Momenter, no deene mir sichen.Dës schéi Momenter an Impressiounen ginn nach méi memorabel, wann ee se deele kann. Déi schéinste Foto gëtt donieft och nach belount. Ze gewanne gëtt et eng exklusiv RTL-Auer!

Wat musst Dir dofir maachen?

Bis de 25. Februar, dat heescht soubal Är Fues-Vakanz eriwwer ass, kënnt Dir eis Är schéinste Foto aus dem Wantersport eraschécken. Vergiesst och net, eis matzedeelen, wou se geknipst gouf an natierlech vu wiem.Mir wënschen Iech elo schonn eng schéin an erhuelsam Vakanz, a virun allem ganz vill Spaass! :)