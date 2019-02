Wéi kommen ech sécher an de Wantersport? (14.02.2019) D'Fuesvakanz ass fir vill Lëtzebuerger de Start an de Wantersport.

Nieft dem Paken, ginn et awer nach eng ganz Rëtsch Tipps an Tricks, fir sech startbereet ze maachen, fir sécher dohannen unzekommen. Ugefaange mam Auto: wie sech de Wiederkonditiounen upasse wëll, muss verschidde Saache kontrolléieren.

Nieft dem Loftdrock soll een och seng Liquide kontrolléieren, dat fänkt beim Wäschanlag-Waasser un, dann d'Kill-Flëssegkeet an hält beim Niveau vum Ueleg vum Auto op.

Wann eisen Auto all dëst hannert sech huet, geet et elo ëm d’Paken, och hei ginn et Reegelen, déi an enger Noutsituatioun Liewe kënne retten.

Dobäi kommen dann awer och nach ons Schi. Den ADAC huet Crashtester verëffentlecht, wou gewise gëtt, wéi sech all eis ongeséchert Géigestänn duerch den Auto beweege bei engem Opprall, keng schéi Biller, wann ee bedenkt, dass een dëst hätt kéinte vermeiden, andeems een alles ofséchert.

Geet een awer elo hin an et séchert een alles of, andeems een et ustréckt am Auto, op villen Plaze fënnt ee genuch Kreep, da gesäit eise Crashtest ganz aneschters aus an d'Verletzungsgefor verréngert sech.

Wien elo sécher dohannen ukënnt an d’Piste genéisst, leeft kontinuéierlech d’Gefor, fir sech beim Fueren ze blesséieren. Ass dëst de Fall, muss een nees zréck op Lëtzebuerg, heifir ass d’Air Rescue am Asaz. Krankentransporter an der Héichsaison sinn net seelen.

Nieft dem Helikopter an dem Rettungsfliiger ginn d’Memberen awer och zu Land transportéiert, dëst haaptsächlech mat der Ambulanz, eng Ambulanz, déi et weltwäit nëmmen eng Kéier gëtt an aus 30 Joer aler Erfarung entstanen ass, esou dass d’Zäit dem Client net ze laang gëtt an dass de Confort net ze kuerz kënnt.

D’Ambulanz ass multifunktionell, mat engem Entertainment System an enger Kaffismaschinn gëtt d’Transport-Zäit garantéiert verkierzt. Wien dann awer nach Zäit gewanne wëllt um Wee fir an de Wantersport, deen denkt och u seng Vignette an informéiert sech am Virfeld iwwert den Itineraire, respektiv op déi eenzel Päss op sinn. Wien dann nach u seng Schnéiketten denkt a se och als lescht apéckt, dee kënnt séier a sécher u säin Zil.



Gëtt et dann och sécher Schnéi an de Schi-Regiounen?

Op déi Fro ginn d'Kollege vun der Meteo eng Äntwert.