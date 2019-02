Life&Style: Am meeschte gelies

D'Prinzessin Alexandra, Joséphine, Teresa, Charlotte Marie, Wilhelmine, Prinzessin vu Lëtzebuerg a Prinzessin vun Nassau a Bourbon-Parme koum 1991 an der Maternité "Grande-Duchesse Charlotte" op d'Welt.Si ass dat 4. Kand vum Grand-Duc an der Grande-Duchesse vu Lëtzebuerg. Der Prinzessin all Guddes fir hire Gebuertsdag gewënscht.