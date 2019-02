X

TEASER: "De Magazin" zu Ischgl (15.02.2019) Vun e Méindeg un huele mir Iech am Magazin mat an d'Bierger, op Ischgl: d'Héichbuerg vun de Lëtzebuerger wärend dem Wantersport a berichte Live vun der Plaz.

Ischgl: e klengt idyllescht Duerf am Tirol an Éisträich mat knappen 2.000 Awunner, dat all Joer awer vu wäit iwwer 2 Millioune Schi-Fuerer iwwerfall gëtt. Wat soss emol en éischter aarmt a rouegt Bauerenduerf an der Bierger war, huet sech iwwert d'Joren zu der Héichbuerg vum Wantersport an Après-Schi an Europa entwéckelt.Ischgl begeeschtert net nëmme wéinst sengem villen Entertainment, ma och wéinst sengem moderne Schigebitt mat 238 Kilometer Pisten an och wéinst sengem charmanten a luxuriéisem Duerf op 1.377 Meter héicht.Kee Wonner also datt Ischgl, hanner Innsbruck, déi zweet meescht-besichte Schi-Statioun an Éisträich ass, an och munch Lëtzebuerger unzitt.Mä wie sinn eigentlech déi Leit, déi hier Fuesvakanz do verbréngen? Firwat grad zu Ischgl? Ass do wierklech just Halligalli wärend enger Woch oder huet Ischgl méi ze bidden?