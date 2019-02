D'Ierfgroussherzogin Stéphanie ass den 18. Februar 1984 zu Ronse als jéngst Duechter vun der Comtesse Alix an dem Comte Philippe de Lannoy gebuer ginn.

© Cour Grand-Ducale

Den 20. Oktober 2012 gouf si mam Ierfgroussherzog Guillaume bestuet. D'Comtesse Stéphanie de Lannoy ass déi Jéngst vun am ganzen 8 Kanner.Anniversaire de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse HéritièreSon Altesse Royale la Grande-Duchesse Héritière, née le 18 février 1984, célébrera ses 35 ans ce lundi.La Comtesse Stéphanie de Lannoy, qui a vu le jour à Renaix en Belgique, est le huitième enfant, et la cadette, du Comte de Lannoy et de feu la Comtesse de Lannoy, née Alix della Faille de Leverghem.