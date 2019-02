Leschte Samschdeg kuerz no 12 Auer goufen am Artikuss zu Zolwer d'Gewënner vu Miss & Mister Grande Région gekréint.

Insgesamt 30 Kandidaten hunn dierfen un der Finall deelhuelen. Fir déi verschidde Facettë vun hinnen ze weisen, goufen et 5 Defiléen. Vum Danz-, iwwert d'Cocktail-Kleed, bis bei de Bikini an zum Schluss eleganten Hochzäitskleeder.

Mee net nëmmen d'Missen an d'Misteren hu vill Drock op sech. Och d'Sonia Gleis, si ass zanter 15 Joer am Modelgeschäft a Presidentin vum Organisatiounscomité. De Comité, dee sech aus 40 Memberen zesummestellt, schafft zanter Méint benevole um Concours. Am September ass et mat de Castings lassgaangen. Fir beim Concours matzemaachen, ass et awer net duergaangen, just schéin auszegesinn.

Nieft dem Public hu sech d'Kandidaten natierlech och virun enger Jury misste beweisen. Mat dobäi ënnert anerem d'Miss France vun 1996, d'Miss Grande Région 2013 an de Lëtzebuerger Fotograf Yves Kortum.

Et goufe verschidde Kategorien. "Miss Elegance", "Miss Photogenic" oder "Miss Sympathie" an natierlech déi grouss Titele Miss a Mister Grande Région. Glécklech Gewënner vum Owend waren dunn de Jonus Deljiu (Frankräich) an d'Mélanie Vandeloise. (Lëtzebuerg /Belsch)