Foto vum 13. November 2016 © Alice Steyer Fonck

19/02/2019 Kuckt de Supermound!



© Anthony Ayiomamitis

Viru kuerzem hate mir jo de Bluttmound an elo dëser Deeg lount et sech nees fir méi laang an den Himmel ze kucken. Rieds ass vum sougenannte Supermound.Supermound ass e bëssi héich gegraff, mä bon....et héiert sech nees sensationell un. De Nicky Feierstein vun den Amateur-Astronomen hëlt eis mol nees op de Buedem vun den Tatsaachen zréck andeems en erkläert, dass de Mound e wéineg méi grouss ass, mä dat géif ee kaum erkennen. Et kéint een et vergläiche mam Ënnerscheed vun enger 1 € Mënz op eng 2 € Mënz.Fait ass, dass de Mound op senger elliptescher Bunn der Äerd méi no kënnt an dass mir en dann och besser gesinn. Da gesäit een e méi grouss... et wier eng "scheinbar" Geschicht. Dem Mound seng Gréisst ännert jo net, sou den Nicky Feierstein. Et wier elo zoufälleg esou, dass de Mound elo bei Vollmound am noosten op der Elips bei der Äerd ass. Dat nennt sech dann de Perigäum.Dee Supermound kann een dësen Dënschdeg bewonneren, dat soll genee ëm 16.53 Auer sinn. Am noosten war de Mound der Äerd um 10.02 Auer en Dënschdeg de Moien. Déi duerchschnëttlech Distanz ass ëm déi 382.900 Kilometer, ma elo wieren et der nach 360.000. Doduerch gesi mir de Mound da 7 Prozent méi grouss an 30 Prozent méi Moundliicht falen op d'Äerd.Bis zu 406.000 Kilometer ass de Mound vun der Äerd ewech, wann en um anere Wutz vun der Elips ass. Dann ass en am wäitste vun eis fort.Besonnesch spektakulär a fotogen ass dee Supermound direkt wann en opgaangen ass oder kuerz ir en nees ënnergeet. Do suergt e psychologescht Phänomen dofir, dass eis de Mound nach méi grouss virkënnt. Profitéiert dovunner, bis den 21. Februar kënnt der dat nach maachen.Iwwregens 1979 hat den amerikaneschen Astrolog Richard Nolle fir eng éischte Kéier vum Supermoon geschwat. De Begrëff ass an der Wëssenschaft an an der Astronomie net esou geleefeg a gëtt éischter an de Beräich vun der Esoterik verwisen. Dat läit awer virun allem um Nolle senger Thees, déi vun vun Aflëss vum Supermound op Vulkanausbréch a Äerdbiewen schwätzt.