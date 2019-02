X

Den Designer hat scho méi laang gesondheetlech Problemer a war souguer den 22. Januar net op sengem eegenen Haute-Couture-Defilé vun Chanel derbäi.

Seng perséinlech Markenzeechen: de gepudderte wäisse Päerdsschwanz, de schwaarze Sonnebrëll an Hiemer mat engem héije Col.



De Karl Otto Lagerfeld, deen am September 1933 zu Hamburg op d'Welt komm ass, huet sech an de 50er Joren zu Paräis en Numm gemaach. Seng éischt Schrëtt als Designer, hat hie bei Balmain, Patou a Chloé a ganz villen aner Moude-Firmen. Zanter 1965 war hien ënnert anerem och bei Fendi zu Roum ënner Vertrag.



Säin eegene Label "Lagerfeld" fir Dammen an Hären gëtt et zanter 1974. Donieft war hien zanter 1984 de Kreativdirekter bei Chanel, wouduerch den internationale Milliardebetrib an den 80er Joren e Revival erlieft huet.



Ma net nëmmen an der Moudewelt war de Karl Lagerfeld doheem, hie war och bekannt duerch seng sëllechen Aarbechten an de Beräicher Publicitéit, Fotografie a Konscht.