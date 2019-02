© Steil.tv

Nach um Samschdeg den Owend hat de Besëtzer kontrolléiert. Do war alles Ok an déi 11 Déiere waren op der Wiss. Géint 9 Auer um Sonndeg de Moien dunn eng weider Kontroll. Ma net nëmme waren zu deem Ament all d'Déieren do, mat hie konnt nach en 12. Pony zielen.Dat schwaarzt Shetlandpony hat donieft nach en Halfter un, wat opfälleg war. Hien huet den Drot ronderëm direkt kontrolléiert a konnt hei näischt Verdächteges feststellen. Och ware keng Spure vun engem Auto ze fannen. Hien huet an der Regioun nogefrot, iwwer Internet nom Besëtzer gesicht an och bei der Police gemellt, ma bis elo gouf et nach keng Indicen, wien de Besëtzer kéint sinn.Den Hengscht ass an engem gudden Zoustand a mécht e ganz gesonden Androck. De Christian Konz schätzt, datt d'Déier tëscht engem an zwee Joer al ass. De Charakter weist drop hin, datt d'Déier dru gewinnt ass, mat anere Päerd a Ponyen zesummen ze sinn.Zesumme mat senger Duerschter vun 12 Joer gouf den neien op der Wiss "Findus" gedeeft. Am Laf vun der Woch gëtt d'Pony da vun engem Déierendokter ënnersicht, woubäi och soll gekuckt ginn, ob et gechippt ass.Dem däitsche Gesetz no ass de Findus eng "Fundsache" an déi Persoun, déi eppes fënnt, ass verflicht, fir gutt drop opzepassen. De Christian Konz hat dann awer en Déierenasyl kontaktéiert, déi d'Ophuele vum Findus awer frëndlech ofgeleent hunn. Donieft falen "Fundsachen" och net an d'Zoustännegkeet vun der Police, esou datt d'Pony fir den Ament dann op der Wiss vum Christian Konz wäert musse bleiwen.