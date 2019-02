Reservatiounen a Restauranten - Eng Plo fir de Restaurateur (27.02.2019) Wann ee bei Kollegen invitéiert ass an net kommen kann, da seet ee mat Zäite Bescheed, dass si net fir ze vill Léit kachen.

Och am Restaurant wëll ee wëssen, wéi vill Léit deen Owend iesse kommen. An awer annuléieren ëmmer méi Léit hir Reservatiounen am Restaurant net, wa si net kommen. Wéi gesäit d'Situatioun zu Lëtzebuerg aus, wat sinn d'Konsequenze vun engem eidelen Dësch a wat ginn et fir Léisungen? Mir ware bei e Restaurant op Jonglënster nofroen, wei dacks Leit einfach esou net optauchen.