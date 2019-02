routwäissgro (21.02.2019) D'Realisatrice Guig Jost iwwert d'Carmen Hertz.

De Sonndeg geet et an eiser Serie "routwäissgro" ëm d'Carmen Hertz, eng jonk Schülerin vu 17 Joer. Hatt ass a sengem leschte Joer am Nordstad Lycée, dobäi ass d’Carmen mam Down-Syndrom op d'Welt komm.



Am Film ginn mer gewuer, dass d'Carmen net nëmmen am Lycée, mä och an der Dikrecher Musek ass an souguer fir d'Special Olympics schwëmmt. Mir hunn eis am Virfeld vun der Diffusioun mat der Realisatrice Guig Jost ënnerhalen.