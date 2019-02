D'Tessy de Nassau schwätzt am Live! Planet People op der Tëlee iwwert hiren neien Alldag no der Trennung vum Prënz Louis.

D’Prinzessin Tessy lieft a schafft och no der Trennung vum Prënz Louis zu London. Si huet sech mëttlerweil selbstänneg gemaach a konzentréiert sech berufflech virun allem op hir sozial Engagementer. Den Dan Spogen huet et sech net huele gelooss, och déi eng oder aner méi privat Fro ze stellen.

D’RTL-Journalistin, Annick Goerens, war viru kuerzem a Russland fir eng gréisser Schlittenhond-Expeditioun. Si war eng Woch um Stéck ënnerwee, bei ënnert -20 Grad, an hat och nuets nëmmen en einfacht Zelt, fir ze schlofen. Virun allem den Ëmgang mat de Schlittenhënn huet si beandrockt. Mä wou den Dan Spogen nom schéinsten Erliefnes gefrot huet, huet d’Annick Goerens net laang missten iwwerleeën. "D’Polarliichter an dass et am Schnéi esou roueg ass", dat wat d'Äntwert vum der Journalistin.