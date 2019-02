Zënter engem Joer gëtt et d'SpielBar elo schonn zu Bouneweg an zitt virun allem Fans vun strategeschen Spiller mat Miniatur-Figuren un.

RTL Introduces - SpielBar (27.02.2019) Now that the fantasy genre is fully ingrained in the mainstream, why not pop down to Spiel Bar Luxembourg in Bonnevoie and make your dreams a reality.

De Besëtzer Valentino huet virun deem en d'SpielBar opgemaach, an der "Caverne du Goblin" geschafft, engem Spillgeschäft an der rue Bender an der Stad, dat mëttlerweil seng Dieren zougemaach huet.Elo konzentréiert hien sech a senger SpielBar haaptsächlech op grouss Miniature-Spiller wéi World of Warcraft oder Game of Thrones.Hie selwer huet sech op d'Bemole vun de Figure konzentréiert, eng Aufgab, déi dacks wochelaang dauert, bis ee seng Figuren am Detail gemoolt huet.Hei deiwwert d'SpielBar zu Bouneweg: