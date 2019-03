Live! Planet People (01.03.2019) Den Talkmagazin um Freidegowend, e flotte Mix aus aktuellen Themen an interessante Leit.

D’Lisi Gehrend huet knapp zwee Joer zu New York gelieft a studéiert. Dat d'mannst wat ee soe kann: si huet do hir Spuren hannerlooss. Nodeems si dacks laanscht eng grouss plakeg Mauer gelaf ass, huet si e Konschtprojet lancéiert: D’Mauer soll mat engem risege Bild dekoréiert ginn. Si huet sech ëm d’Autorisatiounen, de Budget an d’Kënschtler gekëmmert. Mëttlerweil ass dëse Mural fäerdeg, an d’Lisi ass erëm zeréck zu Lëtzebuerg.



VIDEO-Reportage:VIDEO: New York: Lëtzebuerger Konscht-Studentin hëlleft, gréisst Mauermolerei ze realiséieren



Den Olivier Ferber feiert d’nächst Woch de sechste Gebuertsdag vu “Man To Human”. Dës ASBL sammelt bei Veräiner a Butteker Sportsgezei a -schung, fir se dann u manner favoriséiert Jonker ze verdeelen. D’lescht Joer ware si esou ënnert anerem zu Havanna a Sankt Petersburg.



Fir de Martin Heynen gëtt et kee schlecht Wieder, fir Mountain Bike ze fueren. Hie bedreift esouguer säi Sport am déiwe Schnéi an an de Bierger. Ufank Februar war hien beim “Snow Bike Festival” zu Gstaad um Depart an ass no véier Deeg als Véierten iwwert d’Arrivée gefuer.

Ausbléck

8. Mäerz: Tun Tonnar + Skinny J (Musek) / Ivan Cardoso (Startup Chauffer) / Alex Heyar (MooFest)