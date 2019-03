X

De Won muss gefëllt ginn, wat no Altweiber net fir jiddereen esou einfach war. Mä et muss sinn, 4 Tonne Kamelle mussen am Won verdeelt ginn.



De Loui hat nach e Rendezvous beim Zänndokter, duerno huet hie seng Plaz um Won ageholl.



© Rom Hankes



Alles ass prett an d'Kavalkad kann e Sonndeg um 14.30 Auer lassgoen.