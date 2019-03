X

D‘Cargolux flitt viraussiichtlech am Abrëll 2 Beluga-Walen aus engem chineseschen Aquarium an e Schutzgebitt an Island. E Pionéierprojet mat grousser logistescher Erausfuerderung, deen e Méindeg der Internationaler Press virgestallt gouf.



D'Detailer den Owend am Magazin op Télé Lëtzebuerg.