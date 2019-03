© AFP

Dës Nouvelle dierft ville Leit Hoffnung maachen. Fir déi zweete Kéier weltwäit ass et nämlech gelongen, dass bei engem HIV-Patient, no enger Stammzellen-Transplantatioun, keng Vire méi konnten nogewise ginn. Dat schreiwe Fuerscher an der Fachzäitschrëft "Nature". No der Transplantatioun vu Stammzelle vun engem Knachemuerch-Spender géit de Patiente elo schonn zanter bal 19 Méint ouni de Virus liewen. Déi betraffe Persoun hat Leukemie.



De Londoner Patient, wéi e genannt gëtt, krut d'Stammzelle vun engem Spender mat enger rarer genetescher Verännerung transplantéiert.



Deen eenzege Fall vun engem HIV-Patient, deen dokumentéiert ass, ass de vum Amerikaner Timothy Brown, dee viru ronn 10 Joer konnt geheelt ginn. Och hien hat Knachemuerch transplantéiert krut, dat eng genetesch Verännerung Opweises hat, dat eng Infektioun mat HIV verhënnert, wéi elo am Fall vum Londoner Patient.