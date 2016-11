X

Déi kleng Prinzessin Amalia huet um 3.59 Auer an der Nuecht op e Méinden e Bridderche kritt. De klenge Jong ass an der Clinique générale Beaulieu zu Genf an der Schwäiz op d'Welt komm.D'Mamm an dem Butz si bei beschter Gesondheet.De 4. Juli hat den Haff offiziell matgedeelt, datt Nowuess bei der Prënzekoppel ënnerwee wär.D'Prinzessin Amalia ass de 15. Juni 2014 an der Stater Maternité op d'Welt komm.