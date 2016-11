De Restaurant Mosconi aus der Stad huet nees zwee Michelin-Stären: Dat ass, aus Lëtzebuerger Siicht, d'Haaptnouvelle vun der neier Editioun vum Guide Michelin fir d'Belsch a Lëtzebuerg. Donieft hunn 10 aner Restauranten uechtert d'Land ee Stär behalen: Et sinn dat d'Distillerie zu Buerglënster, de Favaro zu Esch, de Lea Linster zu Fréiséng, d'Gäichel, de Patin d'Or op der Kockelscheier, de Clairefontaine an d'Cristallerie an der Stad, de Ma langue sourit zu Éiter an de Guillou Campagne an den Toit pour toi zu Schuller.