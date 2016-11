X

De Vatel-Club Luxembourg a.s.b.l., d'Associatioun vun de professionelle Käch zu Lëtzebuerg, huet am Kachconcours "Prix culinaire international François Vatel 2016" nom "Meilleur Jeune Cuisinier du Luxembourg" gesicht. Matmaache konnte Jonker, déi am Joer 2015 oder 2016 den Ofschlossexamen zum Kach oder Traiteur gepackt hunn. 9 jonk Käch aus der Groussregioun si géinteneen ugetrueden an hunn eng Entrée, en Haaptplat an en Dessert preparéiert. 6 Käch hunn all d'Platen degustéiert an no internationale Kritäre bewäert.

Um Enn ass et zwar just ee Gewënner ginn, mee all déi Jonk hu sécher eppes bäigeléiert an un Erfahrung gewonnen.



Platzéierungen "Meilleur Jeune Cuisinier du Luxembourg":

1. Yannou Maquil (LTHAH)

2. Christian Roehl (LTHAH)

3. Jonny Pagen (Schloss Monaise)



© Isabelle Henschen / RTL Télé Lëtzebuerg

Bescht Entrée (Entrée végétarienne à base de légumes de racines):

Yannou Maquil



Beschten Haaptplat (Viande de boeuf en 2 préparations):

Aurélien Fontaine



Beschten Dessert (Variation à base de pommes et poires):

Jonny Pagen

Weider Informatiounen iwwert de ganze Concours kritt Dir dëse Freiden um 19 Auer am kulinaresche Magazin op RTL Télé Lëtzebuerg.