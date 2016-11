Den nach amerikanesche President Barack Obama huet en Dënschden am Wäissen Haus d'Fräiheetsmedaille "Presidential Medal of Freedom" iwwerreecht.

Hollywoodstaren, Sportler, Fuerscher an aner Perséinlechkeeten hate sech Rendez-vous ginn. Am Ganze goufen 21 Perséinlechkeete geéiert, dorënner d'Oscar-Gewënner Tom Hanks, Robert Redford a Robert de Niro. Och d'Baksetball-Ikon Michael Jordan gouf ausgezeechent souwéi d'Museker Bruce Springsteen an Diana Ross. Bei der "Presidential Medal of Freedom" handelt et sech ëm déi heegsten zivil Auszeechnung an den USA.