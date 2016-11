Life&Style: Am meeschte gelies

X

6. int. Piercing & Tattoo Convention - Master Edition (26.11.2016) Eng 60 international Tätowéierer, mat op d'mannst 15 Joer Erfahrung an hirem kreative Beruff, sinn dëse Weekend an der aler Seeërei zu Dikrech am Asaz.

Zu Dikrech an der aler Seeërei ass dëse Weekend déi 6. international Piercing & Tattoo Convention - Master Edition. Eng Geleeënheet, sech op der Plaz stiechen ze loossen oder just Iddien, fir en eventuell neien Tattoo ze sammelen. Nieft enge 60 Master-Tattoo-Artisten aus der ganzer Welt stinn och live Showen um Programm, Musik, en Tattoo-Contest a fir Iessen a Gedrénks ass och gesuergt.D'Tattoo-Convention ass e Samschden nach bis 21h00 op an um Sonndeg tëscht 12h00-20h00.