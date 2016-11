Den Alex Szyczkow, polnesche Spiller beim HB Diddeleng, hat eng laang a schwéier Krankheet. Zanter Kuerzem ass hien zréck an dëse Moment huet hie genotzt.

© RTL Sport/Serge Olmo

En erliichterten Alex Szyczkow



Den 32 Joer ale Handballspiller huet e Samschdeg den Owend no der Parti géint Käerjeng de Mikro geholl, fir dem HB Diddeleng a senge Frënn Merci ze soen, fir d'Ënnerstëtzung während senger Krankheet.Ganz emotional gouf et dunn, wéi hien d'Geleeënheet genotzt huet a seng Frëndin Nicki Schilt, Handballspillerin vum HB Käerjeng, gefrot huet, ob hatt bereet wier sech mat him ze bestueden.D'Äntwert war positiv.

Op dësem Wee gratuléiere mir der Koppel ganz häerzlech a wënschen hinnen alles Guddes op hirem gemeinsame Wee.