E Sonndeg den Owend goufen zu Munneref d'Miss, d'Miss Teen an de Mister Lëtzebuerg 2017 gewielt.

An der Finale fir d'Miss Lëtzebuerg stounge 14 Meedercher op der Bühn, bei de jonke Meedercher waren et der 8, bei den Hären nach 4. E Jury verdeelt Punkten an esou entscheet sech, ween den Titel a senger Kategorie mat Heem huele kann.