D'Italienerin Emma Morano koum den 29. November 1899 op d'Welt. Hiert d'Liewen zitt sech iwwer dräi Joerhonnerten.



Fir hiren héijen Alter huet si selwer keng genee Erklärung. Si géif all Dag zwee Eeër iessen, sou d'Madame géintiwwer der Noriichtenagence AFP. A Kichelcher, awer net vill, well si keng Zänn méi huet.



D'Emma Morano lieft zu Verbania bei Lago Maggiore. Aus der ganzer Welt kommen d'Leit d'Fra besichen. Op hir Onofhängegkeet huet si eegenen Aussoen no ëmmer vill Wäert geluecht. Schonn am Joer 1938 hat si sech vun engem gewalttätege Mann getrennt a war zanterhier eleng. Geschafft huet d'Fra an enger Fabrick, déi Säck produzéiert huet.



Eréischt zanter engem Joer huet si eng Hëllef doheem. An och wann si am Kapp nach ganz kloer ass, mat 117 Joer, huet si hir kleng Wunneng zanter 20 Joer net méi verlooss.



Fir hire Gebuertsdag en Dënschden huet sech och de Buergermeeschter vun der Stad ugemellt an am Theater ass ee Concert mat Musek aus dem 19., 20. an 21. Joerhonnert.