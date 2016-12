© RTL Radio Lëtzebuerg/Claudia Kollwelter

Kontroll vu Spillsaachen zu Lëtzebuerg



Beim Kaf vu Spillsaache gëllt, virun allem fir kleng Kanner, op d'Sécherheet an d'Qualitéit ze kucken. Mä natierlech ginn do och eng ganz Partie Kontrolle gemaach. Hei zu Lëtzebuerg vun der Ilnas, dem Lëtzebuerger Institut vun der Normalisatioun, der Accreditatioun, der Sécherheet an der Qualitéit vu Produiten a Servicer. A 25 Domainer ginn eng ganz Partie vun Analysen, Tester a Kontrolle gemaach, dorënner eben och Spillsaachen.

D'Zil ass et natierlech, déi Artikelen ze detektéieren, déi net konform sinn an awer um Marché ze kafe sinn. 4 Zorte vun Tester ginn am Laboratoire vun der Ilnas gemaach: Chemesch Analysen, akustesch Tester, technesch an administrativ Kontrollen. Bei de chemeschen Analyse goufen zum Beispill an de leschten 2 Joer 150 Analyse gemaach, wouvun 9 en héije Risk duergestallt hunn. Wann eppes net konform ass, ginn et verschidde Mesuren, déi geholl ginn, erkläert den Alexis Weber, vun der Ilnas.De Fabrikant oder Distributeur gëtt informéiert, dass e säi Produit korrigéiere misst, parallel gëtt awer och eng Analyse de risque gemaach. Stellt de Produit en héije Risk duer, geet direkt eng Interdiction de vente eraus an déi Europäesch Kommissioun informéiert.Fir de Consommateur ginn et awer och puer wichteg Elementer, déi ee scho vu baussen ka gesinn. Den CE-Marquage muss op enger Spillsaach drop stoen. Och eng Altersangab muss drop sinn an och d'Sprooche si wichteg, dat heescht et muss op d'mannst eng vun den 3 Haaptsproochen um Pak vum Produit drop stoen.Zesumme mat den aneren EU-Länner gëtt et dann och eng gemeinsam Datebank fir d'Produiten. Ass ee Produit e Risk, gëtt och all anert Memberland driwwer informéiert. Sou verhënnert een anengems, dass eng Spillsaach e puer Mol kontrolléiert gëtt.D'Ilnas schafft am Labo, mä och um Terrain, an anere Wierder, si gi selwer an d'Butteker a si schaffen och mat der Douane zesummen. Et ass donieft natierlech och um Konsument selwer ze kucken, wat fir säi Kand sécher ass a wat net.