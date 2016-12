X

En Dënschden, eng gutt Woch no der Gebuert vum klenge Prënz, huet de groussherzoglechen Haff dann och den Numm vum klenge Butz matgedeelt : Prënz Liam Henri Hartmut vun Nassau.



De 4. Juli hat den Haff offiziell matgedeelt, datt nees Nowuess bei der Prënzekoppel ënnerwee wär.



D'Prinzessin Amalia Gabriela Maria Teresa ass de 15. Juni 2014 an der Stater Maternité op d'Welt komm.



PRESSECOMMUNIQUE



De Grand-Duc an d’Grande-Duchesse freeë sech, zesummen mam Prënz Félix an der Prinzessin Claire, iech matzedeelen dass den Numm vun hirem Enkelkand Prënz Liam Henri Hartmut vun Nassau ass.



>> Groussherzogleche Palais, de 6. Dezember 2016