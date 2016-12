E Mann, deen an engem Zoo schafft, hat am Juni op der Juegd engem Kangaroo, wat säin Hond ugehalen huet, eng ginn.

De Video, deen zwar schonn am Juni entstane war, ass elo eraus komm an huet och direkt an Australien fir Opreegung gesuergt. De Greig Tonkins schafft nämlech an engem Zoo. Am Taronga Western Plains-Zoo zu Dubbo, ronn 400 Kilometer nordwestlech vu Sydney.Déiereschützer hunn a sozialen Netzwierker fonnt, e misst entlooss ginn. Um Dënschdeg huet sech säi Chef awer zu Wuert gemellt, a sot se géife zesummen um Greig sengem Verhale schaffen. Säi Job wier awer net a Gefor. Den Taronga-Zoo wier awer géint d'Schloe vun Déieren a géint den Asaz vun Hënn bei der Juegd. Den Zoo hätt déi héchste Standarde wat den Ëmgang mat Déieren ugeet, a géif och vu senge Mataarbechter verlaangen, dass si déi Standarde bei all Ëmgang mat engem Déier anhalen.