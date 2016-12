Enger Etude vun der ING no, géif sech een Drëttel vun de Residenten hei am Land gezwonge fillen, Geld fir d'Fest auszeginn. 32%. Dat sinn iwwerraschenderweis scho bal, 10 Punkte manner wéi am EU-Verglach. 8 vun 10 Residente sinn dann och der Meenung, datt Chrëschtdag ze vill op d'Ausgaben fixéiert wier.10% hunn an der Etude ausgesot, datt si zejoert op d'mannst ee Kaddo kruten, mat deem si näischt ufänke konnten, respektiv, deen hinnen net gefall huet. Vun deenen 10% huet d'Hallschent engem Anere e Kaddo gemaach. 17% hunn eng Hëllefsorganisatioun ënnerstëtzt.Déi grouss Majoritéit vun de Lëtzebuerg, 83% soen, an der ING-Etude, dann och datt si nach net wëssen wat si fir Chrëschtdag geschenkt wëlle kréien.In seiner letzten Studie interessierte sich ING International Survey dafür, was Verbraucher über die Ausgaben für Weihnachten denken und was sie von den Geschenken halten, die sie in dieser Zeit bekommen.Von den befragten Einwohnern fühlten sich 32% auf jeden Fall verpflichtet, Geld für Weihnachten auszugeben, auf europäischer Ebene sind dies 42%. In ähnlicher Weise meinten annähernd 8 von 10 Einwohnern (78%), Geldausgeben stehe bei den Feiertagen allzu sehr im Mittelpunkt, gegenüber 7 von 10 (70%) auf europäischer Ebene).Hinsichtlich der Geschenke, die sie im letzten Jahr erhalten haben, erklärten 10% der Einwohner (gegenüber 15% auf europäischer Ebene), sie hätten mindestens ein Geschenk bekommen, das ihnen nicht gefallen habe oder für das sie keine Verwendung hätten.Von diesen 10% gaben 53% diese Geschenke an jemand anderen weiter, 55% behielten sie trotzdem und 17% spendeten sie einer karitativen Einrichtung.Die Frage, ob die Luxemburger in diesem Jahr Geld im Hinblick auf die Feiertage gespart hätten, wurde nur von 21% bejaht, gegenüber 42% auf europäischer Ebene.Auf die Frage, ob sie sich ein bestimmtes Geschenk wünschten, erklärten 83% der luxemburgischen Einwohner (gegenüber 76% auf europäischer Ebene), sie wüssten noch nicht, welches Geschenk sie in diesem Jahr gerne zu Weihnachten hätten.