D'lescht Joer war den Trump nach op der Plaz 3 gelant, hannert der Bundeskanzlerin Angela Merkel an dem Chef vun der IS-Miliz, Abu Bakr al-Baghdadi.



Et wier eng immens Éier, huet den zukünftegen amerikanesche President geschwäermt, d'lescht Joer nach hat hie sech iwwert déi drëtt Plaz beschwéiert.



Zanter 1927 kréint d'US-Zäitschrëft "Time" all Joer déi Perséinlechkeet, déi, déi global Aktualitéit vum Joer an hiren Ae besonnesch markéiert huet.