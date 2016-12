En Donneschdeg gouf an Däitschland eng nei Etude vu RetailMeNot publizéiert, an där de Menü fir d'Feierdeeg méi genee ënner d'Lupp geholl gouf. Ëmmerhin war fir 45% vun de Befrote kloer, dass de 24. Dezember nëmmen e Klassiker a Fro kënnt. Gefligel, wéi Gäns, Int oder Dinde ass just fir 17% e beléifte Plat, fir Fësch tendéieren just 13%.



Och fir Chrëschtdag soll et léiwer klassesch sinn, dofir kënnt bei all Zweeten (47%) nëmmen den traditionelle Gänsebraten oder d'Canard à l'orange op den Teller. Rand- oder Schwéngefleesch krut just 17, respektiv 12 Prozent.



A wat kënnt hei am Land op den Dësch?



An der Redaktioun vun RTL nogefrot, koumen ënnerschiddlech Aussoen, wat fir Reveillon oder Chrëschtdag op den Dësch kënnt. De Choix ass breet gefächert a geet vu vegan, asiatesch, italienesch bis hin zu ganz traditionell a klassesch.



Bei ville Leit ass et souzesoe verpöhnt op Helleg Owend Fleesch ze zerwéieren, da léiwer e gudde Fësch. Eréischt fir Chrëschtdag selwer dierf et dann nees méi defteg sinn, ganz beléift ass do Wëld, ee Brot oder eng gefëllten Dinde.



Och déi klassesch Fondue, d'Kéissfondue oder d'Raclette gehéiert däitlech zu de Favoritten. Natierlech ginn et Ausnamen, besonnesch well den Iess-Trend och ëmmer méi an eng vegetaresch oder vegan Direktioun geet.



A wie sech guer net eens gëtt, geet mat der Famill an de Restaurant. D'Fro wien d'Spull mécht, wier deen Ament och gekläert.