Reportage: Glühwäintest (12.12.2016) Kéint dir just iwwert d'Schmaachen en hausgemaachte Glühwäin vun engem fäerdege Mix aus dem Supermarché ënnerscheeden?

D’Zuel vun Stänn um Chrëschtmaart, déi Glühwäin ubidden ass grouss. Ma et weess een net ëmmer direkt, ob dës de Glühwäin iwwerhaapt selwer maachen oder just e fäerdegen Mix wiermen.Mir ware mat engem Wäinexpert um Chrëschtmaart an hu getest, ob een iwwerhaapt kann erausschmaachen, wat een do zerwéiert kritt.