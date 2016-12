Der Sängerin an hirem Entourage war net bewosst, datt Lëtzebuerg a London an zwou verschiddenen Zäitzone géife léien.

X

Am Mäerz war d'Sängerin fir e Concert zu Lëtzebuerg. Vill Leit hu sech driwwer opgereegt, datt de Concert iwwer eng Stonn ze spéit ugefaangen huet. Um 21 Auer sollt d'Sängerin op der Bühn stoen, ma du war si awer nach am Fliger. Keen am Entourage hat dru geduecht, datt Lëtzebuerg a London eng Stonn ënnerscheet hunn. Dat ass eréischt no der Landung opgefall.



Dat kann een an engem Reportage gesinn, deen E! Entertainment iwwer d'Sängerin gemaach huet.