Eigentlich sollte man beim Supertalent Sänger aus klammern. Dafür gibt es DSDS und Co #supertalent — Inya Gwath (@InyaGwath1) December 17, 2016

Sänger Verbot beim #supertalent ! Es kotzt doch nur noch an, das die anderen wahren Talente nie gewinnen.... — MC Bordi ; :) (@MrBorderline70) December 17, 2016

Bin ich die einzige die es nervt das immer nur Sänger gewinnen?😒 ...wofür gibt es DSDS oder The Voice usw... #Supertalent — julie 🍂🎃 (@slaybocakitty) December 17, 2016

#supertalent is so boring if always singers win 😒 — 🕊 (@zaynhadid) December 17, 2016

Wofür gibt's eigentlich Casting-shows für Sänger? Wenn die alle zu #supertalent gehen. Das ist ungerecht. Sänger sollten da verboten werden — legolars (@legolars69) December 17, 2016

D'Angel huet e Samschdeg mam Lidd "Don't Think Twice" vum Celine Dion d'Jury begeeschtert. Etkoume Kommentare wéi "Du bass dat Allerbescht". De Bruce Darnell, Member vun der Jury, sot nach: "Hien hätt nach ni sou eng gutt Sängerin bei der Casting-Show erlieft".Vill Spectateure si mat der Decisioun awer net averstan a loossen hirem Ierger op de sozialen Netzwierker Loft. Op Twitter ass e richtege Shitstorm ausgebrach.De Grond: Schonn nees hätt eng Sängerin den Titel als Supertalent gewonnen, enger Show, déi ausdrécklech all Konschtaarten erlaabt. Vill Leit sinn elo der Meenung, dass Sänger an Zukunft net méi duerften fir dës Show zougelooss ginn, et géif jo genuch aner Showe ginn, an där si hiert gesanglech Talent kéinten weisen.