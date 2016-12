X

Zanter Juli sinn di bekannte Schong mat der rouder Suel och hei zu Lëtzebuerg ze kréien ...



De leschten Donneschdeg den Owend war di offiziell Inauguratioun an der Rue Philippe II an der Stad a mat dobäi de Christian Louboutin.



24 Joer laang kreéiert hie schonn di extravagant Highheels fir Dammen. Vu Lady Gaga bis Jennifer Lawrence, weltwäit sinn net nëmme weiblech Stars geckeg no senge Schong, och hei am Land ginn et ganz vill Fans.



Déi konnten de Christian Louboutin an der neier Boutique elo vu ganz no erliewen. Ganz ouni Beréierungsangscht huet hie sech ënnert d'Leit gemëscht.



Iwwregens waren och vill Männer um Rendez-vous, well zanter 5 Joer ginn et och Louboutin-Häreschong.



Méi iwwert dës prestigiéis Ouverture en Donneschdeg den Owend am Trendmag op RTL Télé Lëtzebuerg (19h15).