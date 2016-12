© AFP

Den Daniel Boria, haut 27 Joer al a Besëtzer vun enger Botzfirma, hat am Juli 2015 eng spektakulär Iddi, wéi hie Reklamm kéint maachen. Hien huet 110 mat Helium gefëllte Loftballonen un e Stull gehaangen, huet sech dra gesat an ass dunn iwwer Calgari geflunn. Dobäi hat hien eng Fläsch mat Sauerstoff, e Radio an e Fallschirm.Wat den Daniel Boria awer net agerechent hat, war de Fluchhafe vu Calgary, wou an deene ronn 30 Minutten, wou hien an der Luucht war, eng 24 Fliger gestart sinn. De "Fluch-Stull" war awer net op de Radaren ze gesinn an dowéinst hätt et zu schwéieren Accidenter komme kéinten, sou d'Geriicht.Eng Landung war op der Rodeo-Plaz geplangt, ma esouwäit koum hie mam Stull net an huet sech mam Fallschirm aus der Situatioun gerett. Um Buedem ukoum, huet d'Police op hie gewaart.En Donneschdeg du war d'Verhandelung um Geriicht an den Daniel Boria, deen zouginn huet geflunn ze sinn, huet sech och net géint Strof vu 5.000 Dollar, 3.550 Euro, gewiert. Hie war och mat enger Spent fir de gudden Zweck an der héicht vun 20.000 Dollar averstanen.