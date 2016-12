Si hat op engem Vol vu London op Los Angeles, kuerz virun der Landung, ee schwéieren Häerzinfarkt, dat mellen amerikanesch Medien. Sanitäter hu si um Fluchhafen reaniméiert a gouf dunn an ee Spidol bruecht. Wéi et heescht, wier d'Schauspillerin an engem kriteschen Zoustand. D'Carrie Fisher gouf bekannt duerch hir Roll als Prinzessin Leia an de Star Wars Filmer.