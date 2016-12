No enger Schwindel-Attack während engem Chrëschtconcert ass d'Kinnigin Silvia no der Feier vun hirem Gebuertsdag an e Spidol zu Stockholm ageliwwert ginn.

Si hat um Freideg hir 73 Joer gefeiert. Wéi et heescht soll si op Hellegowend sécher am Spidol bleiwen, fir do observéiert ze ginn. D'Monarchin hätt schonn am Virfeld vun hirer Hospitalisatioun eng Gripp gehat, heescht et.