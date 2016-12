Déi britesch Kinnigin Elizabeth déi Zweet war net an der traditioneller Mass fir Chrëschtdag zu Sandringham dobäi.

Life&Style: Am meeschte gelies

Si huet aus gesondheetleche Grënn mussen ofsoen. Wéi et vum Buckhingham Palace heescht, wier déi 90 Joer al Monarchin nach ëmmer erkaalt. Och hire Mann, de Prënz Philip huet sech ugestach. Britesch Medie mellen, dass et déi éischte Kéier no vill Joren ass, dass d'Queen net bei dëser Mass fir Chrëschtdag dobäi ass.